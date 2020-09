Hogwarts Legacy su PS5, il gioco su Harry Potter annunciato in trailer allo Showcase Sony

Hogwarts Legacy, ovvero quello che finora era stato chiamato Harry Potter RPG, si è mostrato finalmente su PS5 durante lo Showcase di Sony con uno spettacolare trailer.

Il video è composto da un montaggio di scene di gameplay e scene d'intermezzo che mostra qualcosa del gioco e delle sue ambientazioni e atmosfere: il tutto è ambientato a Hogwarts, ovviamente, incentrato sull'universo creato dalla Rowling per Harry Potter ma racconta una storia nuova e inedita.

Non ci sono informazioni precise sulle piattaforme di uscita ma il gioco sarà sicuramente disponibile su PS5 a questo punto, ma è probabile che si tratti di un gioco multipiattaforma. La data di uscita non è nota ma è prevista nel 2021, dunque ci sarà tempo per tornare a parlarne.

Hogwarts Legacy sembra essere un action adventure in terza persona ambientato a Hogwarts e dintorni, con alcune caratteristiche in stile RPG e fasi di esplorazione, dialoghi e combattimenti a base ovviamente di magia, oltre a sezioni dentro alla scuola di Harry Potter.

Si svela infine il progetto che era noto finora come "Harry Potter RPG" o qualcosa del genere, in sviluppo da tempo presso Avalanche sotto etichetta Warner Bros.