Resident Evil Village per PS5, mostrato un nuovo trailer

In occasione del secondo evento di presentazione di PS5 e della sua line up, Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Resident Evil Village, conosciuto anche come Resident Evil 8. Lo trovate in testa alla notizia.

Nel filmato vengono mostrate delle nuove sequenze di gioco e vengono ribaditi temi e atmosfere già esposti nel video di presentazione, con qualche dettaglio in più.

Se volete più informazioni, leggete la nostra anteprima di Resident Evil Village in cui abbiamo scritto:

Resident Evil 8 è un annuncio che non sorprende ma riesce comunque a giocare bene le sue carte, introducendo una trama che sembra ruotare attorno a Chris Redfield e alla sua probabile uscita di scena definitiva. Sarà la fine di un corso e l'inizio di un altro? Difficile dirlo ma le premesse per un intreccio promettente ci sono tutte. Non ci convince l'utilizzo nuovamente della prima persona ma l'ambientazione più variegata della Romania potrebbe uscirne valorizzata, specie grazie a un RE Engine in forma come sempre. Tra personaggi vecchi e nuovi, nemici il cui contesto è ancora difficile da inquadrare e delle premesse interessanti, non ci resta che aspettare agosto per farci un'idea più precisa su cosa ci aspetta il prossimo anno.