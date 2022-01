Dying Light 2: data di uscita rimandata su Nintendo Switch, uscirà "entro sei mesi"

Techland ha annunciato che la data di uscita della versione Nintendo Switch di Dying Light 2 Stay Human è stata rimandata di "massimo sei mesi". Non ci sono dettagli specifici su un giorno o un mese. Ricordiamo anche che la versione Switch del gioco è solo Cloud.

Techland precisa anche che le versioni PC, PlayStation e Xbox di Dying Light 2 Stay Human sono ancora programmate per il 4 febbraio 2022 e non ci saranno modifiche in tal senso. Il rimando è quindi legato unicamente alla versione Nintendo Switch.

Dying Light 2 Stay Human

Non sono stati indicati motivi precisi a sostegno della decisione di rimandare la data di uscita di Dying Light 2 Stay Human su Nintendo Switch, se non i classici "per garantire la massima qualità". Il team ha affermato: "Al fine di fornire ai fan un'esperienza al livello che meritano e che Techland vuole fornire, la data di uscita di Dying Light 2 Stay Human (Cloud Version) su Nintendo Switch sarà spostata. Techland chiede ai fan Nintendo di tutto il mondo di avere pazienza. All'uscita del gioco, i giocatori potranno sperimentare Dying Light 2 Stay Human con un gameplay flessibile e portatile nella sua forma migliore con Nintendo Switch, alimentato dalla tecnologia Cloud."

Il team di sviluppo ha recentemente discusso anche della lunghezza di Dying Light 2, partendo da 500 ore e arrivando alla fine a circa 20 ore.