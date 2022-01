Dying Light 2: il numero di ore per finirlo cala, gli sviluppatori parlano per la terza volta

Gli sviluppatori di Dying Light 2 hanno sfruttato il profilo Twitter ufficiale del gioco per spiegare, per la terza volta, quante ore dura il gioco. Ora, è stato specificato che il numero di ore necessario per finire la storia principale è 20. Il numero di ore per il completismo è 80. Infine, il numero di ore per un vero 100% è 500 ore.

Come potete vedere qui sotto, gli sviluppatori di Dying Light 2 hanno scritto: "Volevamo chiarire la nostra recente comunicazione sul numero di ore richiesto per completare il gioco. Dying Light 2 Stay Human è creato per giocatori con diversi stili di gioco e preferenze, così che possano esplorare il mondo di gioco come meglio credono".

Nell'immagine viene spiegato quindi che per completare la storia principale sono necessarie 20 ore, mentre per completare la storia e tutte le missioni secondarie è 80 ore. Quest'ultimo numero era già stato svelato, ma con le parole "meno di 100 ore". Ora il team ha voluto essere ancora più preciso. Infine, gli sviluppatori di Dying Light 2 non mettono da parte il proprio pronostico di 500 ore per arrivare al vero 100%.

Come vi avevamo già detto, 500 ore è necessario per finire la trama principale, le missioni secondarie, ma anche vedere tutte le scelte narrative possibili e tutti i finali (in altre parole, è necessario finire il gioco più volte). Inoltre, sono conteggiati anche tutti i collezionabili, la scoperta di ogni luogo sulla mappa e anche l'ascolto/lettura di tutti i dialoghi del gioco. Come sempre, starà al giocatore decidere se è interessato a fare letteralmente tutto in Dying Light 2 oppure no.