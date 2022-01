Halo Infinite: aggiornamento per la modalità BTB e per contrastare i cheater in arrivo

Il team di sviluppo di Halo Infinite ha ora indicato i propri piani per i futuri aggiornamenti per lo sparatutto free to play, compresi alcuni miglioramenti per Big Team Battle (BTB) e per contrastare i cheater.

In un post sul blog, il direttore della community Brian Jarrard ha detto che il team di 343 è ora "in gran parte di nuovo in azione", e che l'obiettivo attuale è quello di applicare una correzione ai problemi della modalità BTB di Halo Infinite che proseguono da settimane. "Come sapete, abbiamo avuto a che fare con alcuni problemi frustranti con BTB quasi sin dal lancio e - nonostante alcuni tentativi di risolvere e mitigare la cosa prima della pausa per le vacanze - non siamo stati in grado di sistemare il tutto", ha detto Jarrard. "Sebbene BTB sia comunque giocabile, ci sono problemi di matchmaking che aumentano con l'aumentare dei giocatori e delle dimensioni dei team".

343 ha messo insieme una "task force" che ha lavorato sui problemi di BTB di Halo Infinite durante le vacanze, e questa squadra ha ora identificato una correzione per il "problema principale" che colpisce la modalità. L'aggiornamento è entrato in una fase di test la scorsa settimana e "finora sembra positivo", ha detto Jarrard.

L'aggiornamento dovrà passare attraverso una fase di certificazione e, se sarà approvato per la pubblicazione, sarà distribuito in un futuro: 343 non ha ancora una data precisa per quando ciò potrebbe accadere.

"I prossimi passi sono continuare i test e poi passare al processo di certificazione mentre ci prepariamo a rilasciare un hot fix / patch per questo problema", ha aggiunto Jarrard. "È un po' troppo presto per dare una data, ma sappiate che il nostro obiettivo è quello di rilasciare l'update il più presto possibile, assicurandoci che non abbia alcun altro impatto indesiderato su Halo Infinite. Non accadrà questa settimana, ma speriamo che non sia troppo lontano e condivideremo un aggiornamento non appena avremo un'idea più precisa su una data di pubblicazione".

I personaggi dell'online di Halo Infinite

Jarrard ha anche ammesso di sapere che i fan di Halo Infinite sono desiderosi di ulteriori aggiornamenti oltre ai miglioramenti alla modalità BTB. Una delle preoccupazioni principale è il cheating. Per fortuna, pare che una patch per affrontare parte del problema sia prevista per metà febbraio.

"Stiamo attivamente valutando la situazione e stiamo lavorando per inserire quanto più possibile nell'aggiornamento di febbraio, sempre garantendo che non ci siano impatti negativi o regressioni ad altre parti di Halo Infinite", ha detto Jarrard.

Jarrard ha anche ringraziato i fan per il sostegno e per il feedback, promettendo che il team continuerà a lavorare sodo. Sappiamo infine che il team di Halo Infinite cerca da mesi un designer per la monetizzazione del multiplayer.