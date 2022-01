Halo Infinite cerca da mesi un designer per la monetizzazione del multiplayer

343 Industries è in cerca di un nuovo designer che gestisca il sistema di monetizzazione di Halo Infinite: il team sta assumendo sin da ottobre, ma pare non aver ancora trovato la persona giusta.

343 Industries vuole attualmente (e ha voluto per mesi) assumere un designer dedicato alla monetizzazione per aiutare a creare uno store più coinvolgente e sostenibile. In altre parole, 343i potrebbe voler fare qualche tipo di cambiamento agli attuali sistemi di microtransazioni cosmetiche.

La persona assunta "migliorerà e svilupperà nuovi sistemi di monetizzazione sostenibili in linea con la nostra visione di Halo Infinite e il nostro rispetto per il tempo dei nostri giocatori così come il loro investimento monetario". Il designer dovrà anche "coordinarsi con i team di design e arte per sviluppare un piano strategico per la creazione di oggetti in-game e per guidare gli aggiornamenti regolari del negozio in-game".

Master Chief di Halo Infinite

Il pubblico ha criticato 343 Industries per i prezzi di alcuni elementi cosmetici, come il colore blu che costa otto dollari o un set di effetti per l'armatura che può arrivare a 20 dollari. Anche ammesso che una nuova persona - con una nuova visione - si unisca a 343 Industries, non è affatto detto che il metodo di monetizzazione di Halo Infinite cambi sensibilmente.

In ogni caso, possiamo affermare che il team di sviluppo di Halo Infinite vuole continuare a evolvere il sistema di monetizzazione del proprio free to play: non ci resta che attendere novità.

343 Industries ha anche perso alcuni membri importanti nell'ultimo periodo; ad esempio Aaron Linde si è unito a Riot Games: è l'ex lead narrative designer di Halo Infinite.