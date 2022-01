Aaron Linde si unisce a Riot Games, è l'ex lead narrative designer di Halo Infinite

Giusto ieri abbiamo riportato che Aaron Linde, il lead narrative designer di Halo Infinite ha lasciato 343 Industries per perseguire una nuova opportunità lavorativa. Poche ore fa con post su Twitter, Linde ha annunciato che si unirà al reparto R&D (ricerca e sviluppo) di Riot Games.

Ad accompagnare l'annuncio un breve filmato editato tratto dalla celebre serie anime Neon Genesis Evangelion. Si tratta di uno dei spezzoni della serie "nel prossimo episodi di..." che l'ex di 343 Infinite sfrutta per darci qualche anticipazione sul suo futuro. Oltre a giocare a Sekiro: Shadow Die Twice e portare a spasso il cane, nei piani futuri di Linde c'è un nuovo progetto che definisce entusiasmante, a cui lavorerà per l'appunto presso gli uffici di Seattle del reparto R&D di Riot Games.

In qualità di lead narrative designer di 343 Industries, Aaron Linde ha realizzato alcuni dei contenuti narrativi del mondo open world di Halo Infinite, tra cui oltre 15.000 linee di dialogo per Marine e nemici, più di 100 audio log e dialoghi ambientali.

Di recente il Joe Ziegler ha abbandonato il suo ruolo di director del celebre sparatutto Valorant per seguire un nuovo progetto all'interno di Riot Games. Difficile dire se sia lo stesso a cui lavorerà anche Linde, ma indubbiamente c'è qualcosa che bolle in pentola nella casa di League of Legends e non vediamo l'ora di saperne di più.