PlayStation Plus, gennaio 2022: DIRT 5, Persona 5 Strikers e Deep Rock Galactic

Parliamo, infatti, di DIRT 5 , lo spettacolare gioco di guida realizzato da Codemasters; Persona 5 Strikers , lo spin-off in stile Musou basato sulla celebre serie di jRPG firmata Atlus; e infine Deep Rock Galactic , l'eccellente sparatutto procedurale con protagonisti alcuni agguerriti nani spaziali.

Dopo una seconda metà del 2021 un po' al di sotto delle aspettative, PlayStation Plus comincia alla grande il nuovo anno e a gennaio 2022 ci consegna una sorta di regalo di Natale posticipato, portando nel catalogo del servizio in abbonamento tre giochi particolarmente interessanti.

Accompagnati dalle voci di Troy Baker e Nolan North, dovremo farci un nome nel mondo delle gare internazionali, visitare dieci diverse zone del mondo, convincere nuovi sponsor a finanziarci e affrontare temibili rivali nel tentativo di diventare i campioni. Il comparto single player viene inoltre accompagnato da un multiplayer competitivo di spessore , con divertenti modalità per un massimo di dodici partecipanti. Ulteriori dettagli nella recensione di DIRT 5 .

L'ultimo episodio della celebre serie targata Codemasters si prepara a coinvolgerci con le sue gare arcade frenetiche e spettacolari: DIRT 5 offre questo e altro ancora, grazie a una struttura caratterizzata da una grande sostanza, a partire dalla nuova modalità Carriera in cui ci troveremo a gareggiare all'interno di cinque differenti categorie e su oltre settanta tracciati.

Persona 5 Strikers (PS4)

Persona 5 Strikers, una sequenza di combattimento

Un vero e proprio sequel narrativo per il quinto capitolo della serie Atlus, Persona 5 Strikers ci rimette nei panni dei Ladri Fantasma per una nuova avventura, alle prese con la corruzione e le insidie della realtà distorta e alternativa creata dalla misteriosa Alice. L'esperienza sarà però improntata stavolta sull'azione frenetica degli action game in stile Musou!

Dovremo insomma combattere, sfruttando le abilità speciali dei personaggi al fine di sbaragliare orde di numerosissimi nemici, eseguire manovre devastanti ma anche approfittare di eventuali distrazioni degli avversari più pericolosi per coglierli di sorpresa ed eliminarli in maniera silenziosa. Il tutto mentre veniamo accompagnati da una splendida colonna sonora, come abbiamo scritto nella recensione di Persona 5 Strikers.