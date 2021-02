Persona 5 Strikers, recensione: un sequel tutto azione per i fan della serie

Dopo aver passato qualche tempo insieme ai Ladri Fantasma di Persona 5 Strikers, siamo giunti alla conclusione che definire il titolo sviluppato da Omega Force un "musou", nell'accezione solitamente dispregiativa che ormai i più affibbiano al genere, sarebbe ingiusto e fuorviante. Coi musou, ma ve l'avevamo già accennato nel nostro precedente provato , condivide quasi soltanto i combattimenti contro un gran numero di nemici, ma per il resto il sequel dello splendido Persona 5 - e non di Persona 5 Royal, attenzione - è molto più vicino a un action GDR che a un Dinasty Warriors. Ciò, però, non significa che l'esperimento di Atlus sia riuscito alla perfezione, come scoprirete leggendo la nostra recensione di Persona 5 Strikers .

La storia dei turisti per caso

Come abbiamo detto, ma vale la pena ripeterlo, Persona 5 Strikers si svolge sei mesi dopo la conclusione di Persona 5: questo significa che la storyline aggiuntiva della versione Royal è come se non fosse mai accaduta, il che potrebbe dare senz'altro fastidio a chi si è avvicinato al franchise proprio con quella edizione, magari perché è stata tradotta completamente in italiano. Anche Persona 5 Strikers è in italiano, infatti, e non illudetevi: la deriva action non ha cambiato l'approccio in stile visual novel.

Il titolo sviluppato da Omega Force abbonda, forse anche troppo, di dialoghi, cinematiche e segmenti narrativi di notevole lunghezza che potrebbero addirittura sviare gli amanti dell'azione. In questo senso, Persona 5 Strikers è Persona 5, non si discute. Passerete un sacco di tempo a leggere i frizzanti scambi tra i protagonisti, complicati brainstorming sull'assurda situazione in cui si sono andati a cacciare e machiavelliche confessioni quando si tratta di svergognare il cattivo di turno.

La nuova storia ci è piaciuta, ma questo perché conoscevamo bene i protagonisti e siamo stati felicissimi di accompagnarli nelle loro meritate vacanze estive. Joker torna infatti a Tokyo per trascorrere qualche giorno insieme ai suoi amici, ma i Ladri Fantasma finiscono in un'intricata cospirazione che coinvolge nuovamente il piano cognitivo. Questa volta si tratta di infiltrarsi nelle Prigioni, costrutti nel Metaverso molto simili ai Palazzi, presieduti dai Monarchi. Insieme a una misteriosa Intelligenza Artificiale, che "vive" sotto forma di app nei cellulari, e a un poliziotto che ha scoperto la loro identità, i Ladri Fantasma tutto sommato avranno la loro vacanza, che li condurrà in giro per il Giappone sulle tracce dei Monarchi che si nascondono nella nostra società, rovinando le vite ai loro fan. C'è una mica tanto velata critica sociale al sistema degli influencer che fa da sottotesto a quello che potremmo considerare quasi un road-movie: i nostri visiteranno alcune tra le mete turistiche più famose e apprezzate del paese, per esempio Osaka o Kyoto, insegnandoci magari qualcosa di nuovo sul meraviglioso ma controverso Sol Levante.

Abbiamo apprezzato i due nuovi personaggi che si uniscono al cast col passare delle ore: Sophia, alla fin fine, è un vero cliché, ma è amabile e dà alla banda un tocco di bizzarria in più, se un gatto parlante non vi bastava; molto più convincente, però, Zenkichi che, essendo un adulto e un padre di famiglia, scombussola le dinamiche dei Ladri Fantasma in modo molto naturale e divertente, offrendo una prospettiva inedita. Ovviamente l'aspetto "slice of life" resta di grande importanza, ma è importante rimarcare che il gioco, pur dando un rinnovato spazio a personaggi come Ann o Futaba, presuppone che li conosciate già tutti e siate abituati alle loro idiosincrasie.

Per chi non ha mai giocato Persona 5, insomma, la storia e le dinamiche narrative di Persona 5 Strikers potrebbero risultare incomprensibili, addirittura noiose: si ritroverebbe a chiedersi che cosa mai gliene potrebbe fregare di vedere una banda di adolescenti chiacchierare mentre mangiano ravioli a Sendai, mentre per i fan è un siparietto gustosissimo - in tutti i sensi - che rinforza la bellezza di un cast indimenticabile.