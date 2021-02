PlayStation Now: Call of Duty Black Ops 3 non risulta disponibile, utenti inferociti

Call of Duty: Black Ops 3 è previsto essere una delle nuove introduzioni nel catalogo di PlayStation Now per il mese di febbraio 2021, ma sembra che il gioco non risulti disponibile nel sistema, cosa che pare abbia fatto inferocire diversi utenti che vogliono assolutamente giocarci.

Abbiamo visto come i nuovi giochi PS4 aggiunti al catalogo di PS Now per febbraio 2021 comprendano Detroit: Become Human, Darksiders Genesis, Little Nightmares, WWE 2K Battlegrounds e appunto Call of Duty: Black Ops III, capitolo che ha ormai qualche annetto sulle spalle ma che evidentemente continua ad essere molto ambito da parecchi giocatori.

Grande delusione, dunque, è derivata dal fatto che il gioco non risulti effettivamente disponibile nel catalogo di PlayStation Now: nonostante il titolo sia presente in maniera ufficiale sul sito del servizio e risulti anche tra i titoli consigliati all'interno di PS Now, se si prova a riscattare con un abbonamento attivo il gioco sembra non sia accessibile.

È probabile che si tratti di un problema temporaneo, considerando che siamo ancora all'inizio del mese e forse il database dei giochi disponibili nel catalogo di PlayStation Now deve ancora assestarsi, oppure potrebbe esserci stato un qualche altro inconveniente tecnico.

Non resta dunque che aspettare e monitorare la situazione, che probabilmente verrà risolta nelle prossime ore: non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte di Sony e non è chiaro se il problema sia limitato solo all'Italia o meno. Fatto sta che un sacco di utenti non hanno preso la cosa benissimo: nonostante si parli di un capitolo ormai "vecchio", almeno secondo gli standard tipici di Call of Duty che si rinnova ogni anno, con Call of Duty: Black Ops Cold War ormai in voga nonché Call of Duty: Warzone e fare la parte del leone, in molti volevano comunque gettarsi in Black Ops 3 con questa proposta su PS Now, almeno a giudicare dai messaggi furiosi di vari utenti sui social.