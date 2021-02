PlayStation Now, febbraio 2021: ecco i nuovi giochi PS4 aggiunti al catalogo

PlayStation Now aggiorna il suo catalogo per febbraio 2021, come da tradizione il primo martedì del mese, questa volta con una buona mandata di nuovi giochi gratis per gli abbonati al servizio di download e streaming da parte di Sony.

I giochi in questione dovrebbero essere già disponibili, o lo saranno comunque nel corso della giornata di oggi, all'interno del catalogo, scaricabili da tutti coloro che hanno la sottoscrizione al servizio in Europa, in attesa anche di comunicazione ufficiale da parte di Sony.

Questi sono dunque i nuovi giochi di PlayStation Now per febbraio 2021: