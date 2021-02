The Last of Us 2: Ellie ha un'animazione segreta per afferrare munizioni al volo

The Last of Us 2 è stato rilasciato nel giugno 2020, ovvero più di sei mesi fa, e i giocatori stanno ancora cercando i segreti più reconditi in esso sepolti. Un giocatore, ad esempio, ha scoperto che Ellie dispone di un'animazione segreta che le permette di afferrare al volo le munizioni. Quando la protagonista elimina un nemico, infatti, vi è la possibilità che questo faccia cadere qualche proiettile per una delle armi da fuoco. Invece di apparire a terra, le munizioni compaiono in aria e fanno un breve volo prima di cadere: bene, se siete abbastanza rapidi, potete acchiapparle.

Come potete vedere in calce nel video condiviso su Reddit, Ellie muove effettivamente il braccio per afferrare la munizione. Guardando il video di The Last of Us 2 crediamo che Ellie non afferri veramente le munizioni, ma che semplicemente l'animazione faccia "finta" di afferrare l'oggetto. Ellie non vede quindi i proiettili e non attiva un'animazione unica a seconda della posizione in aria degli stessi, ma si tratta di un dettaglio che possiamo notare solo se guardiamo più volte a rallentatore.

La verità è che la maggior parte dei giochi non prende nemmeno in considerazione l'idea di inserire un'animazione di qualsiasi tipo per un'azione del genere. Naughty Dog si dimostra ancora una volta un team di perfezionisti. Non solo quest'animazione è utile in poche situazioni, ma sarà attivata da pochissimi giocatori visto che richiede di premere triangolo in un'esatta frazione di secondo.

Vi segnaliamo infine, sempre riguardo a The Last of Us 2, che una patch PS5 è in lavorazione, stando a un leaker.