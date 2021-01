The Last of Us 2: patch PS5 in lavorazione, stando a un leaker

Stando a un leaker, Naughty Dog sarebbe al lavoro su di una patch per aggiornare The Last of Us 2, rendendolo un titolo nativo per PS5, così da sfruttarne tutte le caratteristiche tecniche.

A toccare l'argomento è stato Navtra, utente del forum ResetEra noto per aver svelato in anticipo diversi annunci dell'evento di presentazione di PS5, quindi riconosciuto come qualcuno con conoscenze interne all'ambiente PlayStation.

Stando alla risposta che ha dato a un altro frequentatore di ResetEra, Naughty Dog starebbe già da tempo lavorando a una patch. Purtroppo Navtra non sa quando e se sarà effettivamente lanciata, anche se sarebbe molto stupito nel caso fosse cancellata. Lo saremmo anche noi, a dirla tutta, perché non rilanciare un titolo importante come The Last of Us 2 su PS5 sarebbe una grossa perdita, anche se in realtà ci si può già giocare in retrocompatibilità.

Che sia il port The Last of Us 2 il primo progetto effettivo di Naughty Dog per PS5, magari in bundle con The Last of Us Remastered, anch'esso patchato (la nostra è solo un'ipotesi, quindi prendetela come tale)? Non sarebbe male.