Rocket League: giocatori segnalano crisi epilettiche, Psyonix corre ai ripari

Psyonix sta aggiungendo nuove opzioni per la grafica di Rocket League per l'arena Neon Fields in seguito ad alcuni report che segnalano il rischio di crisi epilettiche. Il tutto è iniziato a inizio gennaio 2021 quando The Loadout ha riportato che la nuova arena stava creando problemi.

In particolar modo, un utente ha detto la propria. Parliamo di psyonixistrynakillme, che su Reddit ha scritto un messaggio: "Sono epilettico e la nuova mappa mi sta causando crisi. Ho cercato di lamentarmi col Supporto di Psyonix e gli ho scritto su Twitter. Non ho ottenuto alcuna reale risposta se non "Ops, scusa". Quindi ho creato un reddit per fare in modo che la mia voce venga udita." Altri utenti hanno contribuito al thread e hanno infine attirato l'attenzione dello sviluppatore di Rocket League.

Il team ha quindi lavorato a nuove opzioni grafiche che saranno rilasciate il 1 febbraio. "Sulla base del recente feedback dei giocatori, ci siamo resi conto che gli effetti e le luci di Neon Fields possono impattare negativamente sull'esperienza di alcuni giocatori. Da questo update, gli utenti saranno in grado di cambiare le impostazioni da "Predefinito" a "Basso"."

L'impostazione "Basso" riduce gli effetti di pulsazione, le luci a intermittenza, l'intensità delle luci sullo sfondo e gli effetti animati. Speriamo che basti per impedire ai giocatori di subire una crisi epilettica.

Vi segnaliamo infine che Rocket League su PS5 non va a 120fps perché non basta una semplice patch come su Xbox Series X.