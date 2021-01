Batora: Lost Haven annunciato, dagli sviluppatori dei Remothered

Batora: Lost Haven è il nuovo progetto degli italiani Stormind Games, noti per i due Remothered, appena annunciato per PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch e PC. Si tratta di un gioco di ruolo d'azione narrativo non lineare con un ambientazione fantascientifica, che mescola meccaniche hack & slash a meccaniche da twin-stick shooter.

Attualmente è già stata aperta la pagina Steam del gioco, da cui possiamo trarre diverse informazioni interessanti sulla storia che farà da sfondo all'azione:

Avril era una normale ragazza di 16 anni, almeno fino a quando una catastrofe non devastò la terra distruggendo tutto ciò che le era caro. Ora il destino del suo pianeta natale grava sulle sue spalle, e solo sfruttando i nuovi poteri fisici e mentali che le sono stati donati potrà riuscire a salvarlo.

Le scelte fatte durante il suo viaggio interplanetario cambieranno il destino dell'universo, e starà ad Avril decidere di chi fidarsi, scoprendo ben presto che la linea tra il bene e il male è molto più sottile di quanto sembri.

Leggiamo anche le caratteristiche principali di Batora: Lost Haven:

DUALISMO FISICO/MENTALE → Trova l'equilibrio perfetto tra la barra della vita fisica e quella mentale per affrontare le sfide e gli enigmi che incontrerai lungo la strada, e fai attenzione: se anche solo una si esaurisce, verrai sconfitto!

DIFENSORE O GUERRIERO? → Scegli se usare l'intelligenza o la forza bruta nelle tue interazioni con le varie fazioni di ogni pianeta: decidi come plasmare la tua storia mentre raggiungi i tuoi obiettivi, ma fai attenzione, le conseguenze potrebbero essere molto più devastanti di quanto credi...

COMBAT SYSTEM MULTILIVELLO FAST PACED → Impara a destreggiarti tra modalità fisica e mentale: perfezionare la meccanica del dualismo è l'unico modo per tenere il passo con i tuoi avversari!

VISUAL RETRO SCI-FI → Rifatti gli occhi con la grafica ispirata all'arte Sci-Fi degli anni '50 - visiterai pianeti con ambientazioni mozzafiato e avrai l'occasione di interagire con le creature più affascinanti dell'universo!

NARRAZIONE RESPONSIVE NON LINEARE → Le tue scelte cambieranno il destino dell'universo e delle creature che lo abitano. Sarai in grado di sopportare il peso della tua coscienza? Scopri tutti i possibili finali della storyline creata dalla vincitrice di un Writers Guild Award!

Vediamo qualche immagine di Batora:



Vediamo infine il trailer di annuncio: