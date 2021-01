The Division 2: upgrade per PS5 e Xbox Series X in arrivo a inizio febbraio 2021

L'update next-gen di The Division 2 è in arrivo su PS5 e Xbox Series X, precisamente a partire dal 2 febbraio 2021. La conferma definitiva arriva dal community manager di Ubisoft, Johan Lindholm, tramite Twitter. L'aggiornamento arriverà in contemporanea all'evento cross-over per la celebrazione del 25° anniversario di Resident Evil.

La patch è la numero 12.1 e, più precisamente, introdurrà il 4K e i 60 FPS per le versioni PS5 e Xbox Series X di The Division 2. La versione Xbox Series S probabilmente non raggiungerà la risoluzione massima: è più probabile che Ubisoft abbia puntato ai 60 FPS con una risoluzione leggermente più bassa.

Come annunciato a dicembre 2020, non ci si deve aspettare una vera e propria nuova versione di The Division 2. I miglioramenti sono dedicati infatti quasi unicamente a risoluzione e frame rate. Non aspettatevi miglioramenti degli asset né l'introduzione di ray tracing.

L'update serve poi per inserire alcune modifiche di gioco. Sarà ribilanciato il costo delle Stazioni di ottimizzazione, pensate per migliorare gli attributi di singole parti di equipaggiamento fino al livello massimo. Un ottimo modo per risparmiare tempo, anche se va detto che richiede molte risorse. Dovremo quindi capire in che modo il costo sarà modificato. L'evento di due settimane di Resident Evil, infine, introdurrà skin e armi dedicate.

