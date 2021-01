Hitman 3: costi di sviluppo recuperati in meno di una settimana

Hitman 3 è già un successo. IO Interactive ha annunciato che il gioco ha recuperato i costi di sviluppo in meno di una settimana e che quindi sta già producendo profitti. Questo mette lo studio di sviluppo in un'ottima posizione, come raccontato dal CEO Hakan Abrak ai microfoni di gamesindustry.biz.

"È stato un atto d'amore tra i nostri fan e tutti i componenti dello studio," ha dichiarato Abrak, che ha poi proseguito parlando specificatamente di dati: "Come sviluppatori ed editori, siamo fierissimi di poter dire che Hitman 3 sta già producendo profitti. Abbiamo recuperato i costi completi del progetto in meno di una settimana. Ciò ci mette in un'ottima posizione e ci consente di guardare avanti con fiducia, pensando ai nostri nuovi e ambiziosi progetti." Probabilmente si riferisce a Project 007, di cui non si sa ancora nulla, ma forse anche ad altro.

Hitman 3 è il primo capitolo della serie autopubblicato da IO Interactive. Una sfida vinta, a quanto pare, con il plus di aver potuto sviluppare il gioco tenendo sempre aperta la comunicazione con la comunità del franchise Hitman, che ha portato all'attuale successo.

