PlayStation Plus, i giochi gratis di febbraio 2021 per PS4 e PlayStation 5

Sony ha annunciato i 3 giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2021 per PS4 e PS5: sono nientemeno che l'inedito Destruction All Stars, esclusivo per PS5, Control Ultimate Edition, per PS4 e PS5, e Concrete Genie, solo per PS4 ma giocabile in retrocompatibilità anche su PS5.

I giochi PS Plus di febbraio 2021 saranno disponibili per il download a partire dal 2 febbraio 2021, fino al 1 marzo 2021. L'unica eccezione sarà Destruction AllStars, che sarà disponibile per due mesi, fino al 5 aprile 2021 (che volendo è anche un suggerimento su quando arriveranno i giochi gratis PS Plus di aprile 2021).

Scopriamo nel dettaglio i giochi gratis PS Plus per PS4 e PS5 di gennaio 2021: