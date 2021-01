Fortnite Capitolo 3 inizierà tra un mese con la fine della Stagione 5?

Fortnite Stagione 5 potrebbe essere l'ultima season del Capitolo 2 e tra un mese e poco più arriverà il Capitolo 3. Questa è l'opinione del noto YouTuber e streamer SypherPK. Per quale motivo è arrivato a questa conclusione? Vediamo i dettagli che ha condiviso in video.

Prima di tutto, SypherPK spiega che il Capitolo 1 di Fortnite ha richiesto 24 mesi prima di essere completato. Il Capitolo 2, invece, è già a 18 mesi. Il numero di Stagioni è inferiore, ma soprattutto perché Epic Games ha cambiato i tempi di rilascio degli update. Secondo Sypher, se dovessimo attendere lo stesso numero di stagioni di Capitolo 1 prima di passare a Capitolo 3, ci sarebbe il rischio che fino al 2023 non sia possibile cambiare mappa. A suo dire, è troppo tempo e i giocatori si stuferebbero.

SypherPK spiega poi che l'agente Jonesy si sta trasformando in "Default Jonesy", il che potrebbe significare che la vecchia skin/identità del personaggio è in realtà la sua versione futura. Inoltre, la mappa sta cambiando lentamente e vecchi luoghi del Capitolo 1 stanno tornando al proprio posto. Epic ha inoltre confermato che Capitolo 2 non è su un nuovo mondo o su una nuova isola, ma semplicemente il Buco Nero ha scomposto la vecchia mappa.

Esiste quindi la possibilità che alla fine del Capitolo 2 l'isola diventi uguale a quella di inizio Capitolo 1. Questo avrebbe anche senso in termini narrativi, visto che si parla di un "loop temporale" interno a Fortnite.

Detto ciò, pare improbabile che Epic Games voglia semplicemente abbandonare le novità di Capitolo 2 e passare a un Capitolo 3 molto rapidamente. Piuttosto, è probabile che Capitolo 2 di Fortnite duri ancora più a lungo di Capitolo 1 e che il team di sviluppo introduca regolarmente novità e piccole modifiche, contando anche su grandi collaborazioni per intrattenere i giocatori come avvenuto negli ultimi mesi.

Una sola cosa è certa: Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2 terminerà il 15 marzo. Inoltre, un dataminer ci permette di scoprire i luoghi più mortali, svelati da un mappa.