Tomb Raider: Netflix annuncia una serie animata basata sui videogiochi

Netflix ha annunciato che una nuova serie animata dedicata a Tomb Raider è in produzione presso Legendary. L'annuncio è avvenuto tramite Twitter, come potete vedere in calce. Le informazioni sono attualmente scarse, ma è stato confermato che la serie sarà basata sulle vicende narrate nella trilogia di giochi sviluppata da Crystal Dynamics e Square Enix.

Sappiamo che la trama sarà ambientata dopo i capitoli "Tomb Raider", "Rise of the Tomb Raider" e "Shadow of the Tomb Raider". Sarà quindi una nuova storia, basata però sulle avventure che tutti noi conosciamo: sarà interessante vedere in che modo il cartoon sarà in grado di riproporre le sensazioni vissute dai giocatori all'interno dei tre giochi di Square Enix. Per il momento, come detto, non sappiamo altro. Non abbiamo idea dei tempi di rilascio, non sappiamo che stile grafico verrà scelto, se opteranno per un 2D o un 3D.

Legendary Pictures è uno studio cinematografico statunitense e negli ultimi anni ha co-prodotto molti film di Warner Bros. Attualmente è al lavoro su Dune e Godzilla vs. King e nell'ultimo paio di anni si è occupato anche di Enola Holmes e Pokémon Detective Pikachu.

Speriamo di ricevere presto nuove informazioni. Infine, se volete scoprire il catalogo Netflix di febbraio 2021: ecco i nuovi film e serie TV in arrivo.