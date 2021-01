Destruction AllStars: il video State of Play ci mostra finalmente il gioco

Lucid Games e Sony Interactive Entertainment hanno rilasciato un nuovo video State of Play dedicato a Destruction AllStars, la nuova esclusiva PS5 in arrivo sul PS Plus il 2 febbraio. Il filmato dura sette minuti e ci presenta (finalmente) tutte le caratteristiche più importanti del gioco multigiocatore. Vediamo i dettagli condivisi anche dal sito ufficiale PlayStation.

Noi saremo una delle AllStar, un pilota senza paura che si scontra nel Global Destruction Federation Championship. In ogni match di Destruction AllStars competeranno 16 giocatori che potranno scegliere tra 28 veicoli: all'inizio di ogni match vari di questi veicoli saranno sparsi per l'arena e dovremo correre per raggiungerli e iniziare a guidare. I veicoli dispongono di abilità che vanno caricate creando caos in campo.

Destruction AllStars include una modalità per giocatori singoli: ci saranno cinquanta eventi contro l'IA da completare per diventare una vera leggenda e sbloccare skin, emote e altri elementi cosmetici. Il multigiocatore a 16 giocatori permette di giocare in modalità Casual oppure in Classificato (che dona Punti Esperienza). Ci saranno anche altre modalità extra, come eventi giornalieri, la modalità "Persistent Rivals" la quale permette di "vendicarsi di precedenti sconfitte" e anche eventi speciali a tempo limitato.

Destruction AllStars non sarebbe un'esclusiva PS5 se non includesse feature uniche: non solo la grafica sarà in 4K e i caricamenti saranno rapidissimi, ma saranno sfruttati anche il feedback aptico e i grilletti adattivi che restituiranno sensazioni uniche per ogni tipo di veicolo e per ogni scontro e impatto. Anche il Tempest 3D AudioTech sarà sfruttato per creare un sonoro a 360 gradi.

Destruction AllStars, come detto, è uno dei giochi gratis dell'abbonamento PlayStation: scoprite gli altri nella nostra notizia dedicata, PlayStation Plus, i giochi gratis di febbraio 2021 per PS4 e PlayStation 5.