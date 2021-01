PS5: video svela le cover colorate dal vivo, montarle è facilissimo

CMP Shells, compagnia creatrice di accessori, ha realizzato una versione non ufficiale delle cover PS5 e, in un nuovo video disponibile in calce, ci mostra come sono e quanto è facile montarle sulla console di nuova generazione di Sony.

CMP è la nuova interazione della compagnia inizialmente nota come PlateStation5, la quale è stata forzata a cambiare il proprio nome nell'ottobre 2020, prima di dover togliere dal mercato il proprio catalogo, probabilmente a causa di un'azione legale di Sony. La compagnia è tornata a gennaio per offrire delle cover PS5 di colore nero per entrambe le versioni della console Sony, al prezzo di 49.99 dollari.

Ora, CMP Shells mette a disposizione anche una versione rossa e una blu. Per il momento pare che vi siano solo 1.000 unità disponibili e che i clienti che le acquisteranno le riceveranno alla fine di febbraio 2021. Il video caricato su Instagram dimostra non solo l'aspetto delle cover PS5 ma anche quanto è semplice montarle. Probabilmente la persona in video è pratica, ma di certo non è un procedimento che richiede un esperto.

CMP Shells afferma di aver imparato dai propri errori e, ora, "i suoi prodotti sono intoccabili". La scocca, infatti, non è una copia di quella originale ma è un design innovativo che promette anche di migliorare la ventilazione. Una brevetto per queste nuove cover PS5 è in attesa di approvazione.

Infine, vi segnaliamo che i bagarini sono stati sconfitti in Giappone, ma il metodo potrebbe non piacervi.