Netflix, febbraio 2021: nuovi film e serie TV in arrivo

Netflix aggiorna di nuovo il suo catalogo per febbraio 2021, proseguendo il nuovo anno con un'altra mandata di nuovi film e serie TV, tra produzioni originali o acquisite, dimostrando notevole continuità anche per il 2021 in arrivo.

C'è un gran numero di film originali in arrivo, come "Notizie dal mondo" con Tom Hanks e il fantascientifico "Space Sweepers", mentre tra i non originali troviamo titoli celebri come "A Star is Born" e "La sposa cadavere". Numerosi anche i debutti in termini di serie TV originali, tra i quali troviamo la prima stagione di "Città invisibile", di "The Crew", "L'estate in cui imparammo a volare" e vari altri debutti.

Sul fronte dell'animazione, troviamo la prima stagione di Demon Slayer, di High-Rise Invasion e di Kid Cosmic, tra le altre cose. Insomma, dopo gli arrivi di gennaio 2021 prosegue a pieno regime l'arricchimento del catalogo, ora che peraltro Netflix ha superato i 200 milioni di abbonati. Vediamo dunque l'elenco completo, come riportato anche da HDblog.

Film originali