Netflix, gennaio 2021: nuovi film e serie TV in arrivo

Netflix aggiorna ancora il suo catalogo per gennaio 2021, facendo partire il nuovo anno con un'altra mandata di nuovi film e serie TV, tra produzioni originali o acquisite, dimostrando notevole continuità anche per il 2021 in arrivo.

C'è una buona quantità di produzioni originali ed esclusive tra cui spiccano Cobra Kai: Stagione 3 che come abbiamo riferito verrà lanciato subito l'1 gennaio 2021, oltre alla nuova serie su Lupin che partirà l'8 gennaio con la sua prima stagione.

Numerose anche le novità in ambito anime e animazione con Jurassic World, la seconda stagione di My Hero Academia e la terza stagione di Disincanto, tanto per menzionarne alcuni, mentre tra i film troviamo la trilogia originale di Spider-Man, Rocketman e gli originali Outside the Wire e La Tigre Bianca. Vediamo dunque l'elenco completo, come riportato anche da HDblog.

Film originali