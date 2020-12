Just Dance 2021, grande successo: vendite superiori a Watch Dogs: Legion in UK

Just Dance 2021 è stato un grande successo nel Regno Unito, a quanto pare: tra poco le vendite del party game musicale supereranno quelle totalizzate finora da Watch Dogs: Legion.

Come scritto nella nostra recensione di Just Dance 2021, il titolo Ubisoft ripropone la stessa formula di sempre, senza grandi rivoluzioni, ma evidentemente c'è ancora chi la apprezza parecchio.

"Just Dance 2021 è stata una grande hit per Ubisoft", ha scritto Christopher Dring di GamesIndustry su Twitter. "Le vendite retail del gioco sono quasi identiche a quelle di Watch Dogs: Legion e le supereranno la settimana prossima."

"Il party game ha venduto il 35% di copie in più nelle prime sette settimane rispetto a quanto fatto da Just Dance 2020 nello stesso periodo di tempo."

È peraltro interessante notare che l'edizione di quest'anno di Just Dance è la prima a non uscire anche su Wii: l'abbandono della celebre console Nintendo sembra non aver influenzato negativamente le performance del prodotto, anzi.