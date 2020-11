Just Dance 2021, la recensione: torniamo a ballare con la serie di Ubisoft

Oh sì, cari signori: siamo di nuovo in quel periodo dell'anno. La nostra recensione di Just Dance 2021 vi ricorda che, nel momento in cui scriviamo, il nuovo capitolo della serie è già disponibile per l'acquisto nei negozi; ma dato il periodo storico non particolarmente propizio, vi consigliamo di ordinarlo online, se proprio sentite l'impulso irresistibile di ballare. E forse è proprio ora, che di ballare c'è più bisogno: danzare per non pensare, per dimenticarsi almeno per qualche minuto dei problemi del mondo là fuori. Chissà, con la speranza che magari possiate portare con voi Just Dance 2021 al pranzo di Natale, come avete fatto gli scorsi anni. Malinconia a parte, è tempo del verdetto: cos'è cambiato, rispetto a tutti gli altri Just Dance? Cosa c'è di nuovo?

Molto probabilmente non stavate aspettando chissà quale grandiosa novità da Just Dance 2021: meglio così. Il titolo di Ubisoft, ancora una volta, ricorda a tutti quanti di voler rimanere sempre uguale a se stesso . Talmente uguale che, una volta messe da parte alcune minuzie insignificanti e prevalentemente estetiche, ci si dimentica della versione alla quale si sta giocando. Provate ad avviare una canzone di Just Dance 2021 mentre siete da soli, poi chiamate nella stessa stanza un familiare: sarà in grado di dire se stiate giocando alla nuova versione o a Just Dance 2020 , 2019 o 2018? Risposta: no.

Le canzoni

A parità di offerta e modalità di gioco, sono proprio le canzoni a fare la differenza in un nuovo Just Dance. Just Dance 2021 offre un totale di 41 brani inediti, che vogliamo riportarvi in un bell'elenco: così non avrete bisogno di cercarlo altrove. A partire da queste canzoni, poi, si potranno sbloccare altre 12 versioni alternative, tramite le monete di gioco sbloccate a fine partita; ci vorrà un po' di tempo per ottenerle tutte, perché il gioco preferisce dare la priorità ad avatar, frasi per la propria gamertag, sfondi e via dicendo.

Ecco dunque i brani di Just Dance 2021: Adore You di Harry Styles, Alexandrie Alexandra di Jérôme Francis (Claude François), All the Good Girls Go to Hell di Billie Eilish, Bailando di Paradisio ft. DJ Patrick Samoy, Blinding Lights di The Weeknd, Boy, You Can Keep It di Alex Newell, Buscando di GTA & Jenn Morel, Dance Monkey di Tones and I, Dibby Dibby Sound di DJ Fresh & Jay Fay ft. Ms. Dynamite, Don't Start Now di Dua Lipa, Feel Special di Twice.

E adesso continueremo solo con i titoli delle canzoni, o finiremmo l'anno prossimo: Georgia, Get Get Down, Heat Seeker, Ice Cream, In the Navy, Joone Khodet, Juice, Kick It, Kulikitaka, Lacrimosa, Magenta Riddim, Paca Dance, Rare, Que Tire Pa Lante, Rain on Me, Runaway (U & I), Samba de Janeiro, Say So, Señorita, Temperature, The Other Side, The Weekend, Till the World Ends, Uno, Volar, Without Me, Yameen Yasar, Yo Le Llego, You've Got a Friend in Me, Zenit.