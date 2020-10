PS5: tutte le funzionalità dell'interfaccia utente

L'interfaccia di PS5 è stata finalmente presentata da Sony, nell'ambito di uno State of Play pubblicato all'improvviso, che ha colto tutti alla sprovvista. Sono gli ultimi pezzi di un puzzle comunicativo che la casa giapponese ha composto prendendosi i suoi tempi, puntando su di una strategia di marketing votata al "less is more" che finora sembra aver funzionato decisamente bene. Al di là dei giudizi sull'approccio utilizzato per il reveal di PlayStation 5, dei suoi giochi e delle sue caratteristiche, ci troviamo di fronte un aspetto estremamente importante della console next-gen, che incide concretamente sull'uso che ognuno di noi farà di questa promettente piattaforma. È dunque interessante analizzare l'interfaccia utente di PS5 nei dettagli, cercando di capire esattamente cosa ci aspetta una volta accesa la nuova console.

Centro di Controllo Dopo aver premuto il tasto PlayStation sul controller DualSense, l'interfaccia di PS5 consente di selezionare un utente per poi tornare senza tempi di attesa nel mezzo dell'attività che avevamo interrotto in precedenza, e che visivamente riflette nelle sue sfaccettature il gioco che stavamo utilizzando fino a quel momento. Per il video dimostrativo, ad esempio, è stato scelto Sackboy: A Big Adventure. Nella parte inferiore del Centro di Controllo si notano delle piccole icone con le opzioni principali: home, gioco in esecuzione, notifiche, amici online, musica, audio, microfono, controller (con indicazione della carica residua), utente attivo e spegnimento. Al centro dell'interfaccia ci sono invece delle grosse schede che ruotano tutte attorno al titolo a cui stiamo giocando, presentando svariate attività legate a quella specifica esperienza.

Attività Nella prima scheda troviamo le news ufficiali sul gioco pubblicate dal team di sviluppo, incluse le stories, mentre procedendo verso destra abbiamo l'ultimo screenshot scattato in-game tramite il tasto Create sul controller e le Attività, che possono farci accedere istantaneamente ad alcuni livelli della campagna, con tanto di indicazione sulla percentuale di progresso e addirittura una stima del tempo necessario per il completamento dello stage. Si tratta della novità più rilevante della dashboard di PS5: una sorta di hub tramite cui accedere direttamente alle missioni di un gioco, con una grande quantità di informazioni contestuali e persino la possibilità, riservata agli abbonati a PlayStation Plus, di visualizzare una guida ufficiale sotto forma di video, da riprodurre parallelamente al gameplay, che possa aiutarci magari a trovare un particolare oggetto e/o a sbloccare un determinato Trofeo.

Chat Durante la presentazione dell'interfaccia di PS5 è stato mostrato anche quanto sia semplice accedere alla chat, sempre durante una partita con Sackboy: A Big Adventure. In alto a destra compare la notifica che un nostro amico ha dato vita a un Party, con un'opzione per partecipare istantaneamente, utilizzando il microfono integrato nel DualSense per poter comunicare senza dover neppure collegare un headset al controller. La cosa interessante è che la chat funziona in modalità cross-platform: il nostro interlocutore magari sta utilizzando una PS4 oppure l'app PlayStation su smartphone, ma per il sistema non fa alcuna differenza e la conversazione viene gestita nella stessa maniera, con una semplicità e un'immediatezza inedite.

Party I Party diventano con PlayStation 5 dei luoghi permanenti, un po' come i gruppi su WhatsApp, anziché qualcosa di volatile e momentaneo. Potremo dunque tornarci di volta in volta, condividere dei contenuti con gli altri membri e organizzare sessioni multiplayer con grande facilità: una feature di cui si sentiva davvero il bisogno per alzare l'asticella delle interazioni fra gli utenti sulla piattaforma Sony. Avremo inoltre la possibilità di scrivere messaggi testuali tramite un sistema di dettatura vocale, eliminando la macchinosità della tastiera virtuale da controller. Non solo: potremo seguire la trasmissione del gameplay di un amico in diretta, visualizzandola di fianco alla nostra partita o in modalità picture-in-picture: lo spostamento e la gestione del pannello in questione ricorda un po' quella introdotta da Apple su iPadOS, e la speranza ovviamente è che sia possibile controllarlo con altrettanta semplicità.

Multiplayer Veniamo quindi all'accesso al multiplayer, che nel video realizzato da Sony viene illustrato con l'esempio di Destruction AllStars. Fra le attività mostrate dall'interfaccia vediamo appunto una partita in multiplayer a cui alcuni dei nostri amici stanno partecipando: per parteciparvi basterà selezionare quella scheda ed entrare direttamente nel comparto online dello spettacolare combat racer. Durante la presentazione della dashboard si è deciso di non mostrare il match al fine di rimanere aderenti al tema principale del video, ma è stato fornito un assaggio delle funzionalità legate al tasto Create, che consente di condividere video di gameplay e screenshot catturati fino a 4K su PS5, con la possibilità di editarli e selezionare gli scatti migliori prima della pubblicazione.

Schermata Home Scopriamo quindi la Schermata Home, ovverosia l'aspetto dell'interfaccia di PlayStation 5 subito dopo l'accensione della console. Si nota come in questo caso le schede vengano visualizzate come delle icone di modeste dimensioni, poste nella parte alta dello schermo, che esplodono il proprio contenuto una volta selezionate e scorrendo in verticale: un rimando alla classica Cross Media Bar. La velocità dell'SSD consente anche in questo caso di avere degli asset grafici caricati all'istante, senza tempi di attesa come accade invece su PS4. Andando a sinistra della fila di schede troviamo la voce Esplora, che propone uno stream di contenuti ufficiali al fine di tenerci aggiornati su tutte le novità sul mondo PlayStation: una feature che verrà testata a partire dal lancio americano della console, fissato al 12 novembre, e che dunque non vanterà connotati definitivi già dal day one.