Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, data di uscita occidentale rivelata?

Sembra che la data di uscita della versione occidentale di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers sia stata rivelata da alcuni retailer asiatici, che fissano il lancio del gioco al 23 febbraio 2021.

Capace di totalizzare vendite al di sopra delle aspettative in Giappone, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers è disponibile nei negozi nipponici dal 20 febbraio scorso, dunque se il leak fosse reale potrebbe arrivare da noi esattamente un anno dopo rispetto all'esordio in patria.

Come scritto nel nostro provato della demo giapponese di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, lo spin-off in stile Musou vanta uno stile molto vicino a quello, straordinario, di Persona 5 e alcune ottime intuizioni sul fronte del gameplay.

A proposito di spin-off e di Musou, ne è appena uscito uno davvero bello: date un'occhiata alla nostra recensione di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità per Nintendo Switch.