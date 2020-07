Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, vendite al di sopra delle aspettative

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers ha totalizzato vendite al di sopra delle aspettative: lo ha dichiarato Atlus nel suo ultimo report finanziario, pur senza fornire i dati precisi.

Debuttando primo nella classifica giapponese, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers è senz'altro partito bene ma è chiaro che le performance del gioco non possano rivaleggiare con quello della serie madre, ormai un successo internazionale.

A tal proposito, non è ancora dato sapere se e quando Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers verrà distribuito anche in occidente: il titolo è approdato nei negozi giapponesi a febbraio ma non ha una data per USA ed Europa.

Come riportato nel nostro provato della demo giapponese, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers vanta lo straordinario stile tipico del franchise ma anche i limiti storici dei Musou.

Caratteristiche che, come da aspettative, gli sono valse ottimi voti su Famitsu.