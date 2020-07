One Piece, Boa Hancock prende vita nel cosplay di nicoletters

Potevamo oggi, giovedì 9 luglio 2020, lasciarvi privi di un nuovo cosplay dedicato al mondo di One Piece? Ma certo che no; ecco che al centro dei riflettori torna allora Boa Hancock, uno dei personaggi più affascinanti dell'opera di Eiichiro Oda, e che nel settore in questione non si faceva vedere da un po'.

Onore alla cosplayer nicoletters, che ha deciso di dedicare il suo ultimo costume proprio alla bella Boa Hancock di One Piece. Il personaggio sembra prendere vita nel cosplay in questione, per la grande cura dei dettagli con la quale è stato realizzato; anche l'interpretazione di nicoletters è perfettamente in linea con quella della regina delle amazzoni.

E voi cosa ne pensate del cosplay in questione? Potrete commentarlo facilmente nell'apposita sezione dell'articolo, difatti vi lasciamo qui di seguito l'immagine di Boa Hancock. Prima di salutarci, infine, date anche un'occhiata a tutti gli altri cosplay che vi abbiamo proposto nelle ultime settimane.