MediaWorld, Red Friday: nuove offerte su PS4 Pro e Nintendo Switch

MediaWorld ha lanciato il Red Friday, con nuove offerte per l'acquisto di PS4 Pro, Nintendo Switch e svariati dispositivi elettronici: gli sconti saranno validi fino al 15 luglio.

PlayStation 4 Pro è disponibile in promozione a 349 euro anziché 409: un gran bel risparmio rispetto al prezzo ufficiale della console Sony, sebbene ovviamente distante dalle riduzioni viste fino a qualche mese fa.

Per quanto riguarda invece Nintendo Switch, è possibile acquistare il modello standard con colorazione Rosso Neon / Blu Neon per 299,99 euro anziché 329,99, anche in questo caso risparmiando qualcosina rispetto al listino ufficiale.

Offerte simili sono presenti anche per Nintendo Switch Lite, la versione solo portatile della console giapponese, che può essere vostra per 199,99 euro anziché 219,99 nelle colorazioni corallo, turchese, grigio e giallo.

Come da tradizione, rientrano nella promo anche numerosi televisori e smartphone: date un'occhiata alle offerte, potrebbe esserci qualcosa di davvero interessante.

