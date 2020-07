Marvel's Spider-Man a 60 fps su PS5? Digital Foundry mostra come potrebbe essere

Marvel's Spider-Man girerà a 60 fps su PS5? La retrocompatibilità della console dovrebbe poter consentire un frame rate superiore per il gioco, sebbene il nuovo episodio della serie probabilmente punterà sui 30 fps.

La sensazione sulla base dei materiali finora mostrati, infatti, è che per Marvel's Spider-Man: Miles Morales gli sviluppatori utilizzeranno una risoluzione maggiore e un'effettistica più sofisticata, rimanendo però ancorati ai 30 fotogrammi al secondo.

Per mostrarci tuttavia come potrebbe essere il primo capitolo della saga a 60 fps, Digital Foundry ha utilizzato una tecnologia inclusa in Adobe After Effects che in pratica va a raddoppiare i frame ricorrendo a una tecnica già vista anche nel mondo dei videogame.

Immaginare che gli attuali titoli per PS4 possano girare con un frame rate raddoppiato su PlayStation 5 è in effetti del tutto plausibile, considerando che la nuova console Sony vanterà una potenza più che raddoppiata rispetto alla piattaforma current gen.

Resta invece da capire quale sarà l'atteggiamento degli sviluppatori nei confronti della next-gen, ovverosia se considereranno la fluidità un elemento fondamentale o meno.