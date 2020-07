TikTok, Mitron gli dichiara guerra: già 25 milioni di download sul Google Play Store

La ben nota appTikTok, social network cinese noto principalmente per i suoi video brevi e spesso demenziali, ha un nuovo nemico in circolazione: Mitron. E quest'ultimo sembra già avergli dichiarato guerra, con tantissimi download già registrati nella sua breve presenza sul Google Play Store.

Ma precisiamo alcuni dettagli: cos'è Mitron, innanzitutto? Una nuova piattaforma social, a sua volta basata sulla produzione e condivisione di brevissimi video: un'alternativa casalinga a TikTok, come è stata scherzosamente definita in tutto il mondo. Ma scherzosa fino ad un certo punto, perché attualmente Mitron ha già registrato 25 milioni di download sul Google Play Store: non sono di certo pochi. E con il ban di TikTok già attivo in India e ad Hong Kong, minacciato poi anche negli Stati Uniti per iniziativa di Trump, la situazione potrebbe volgere a favore di Mitron molto velocemente...

I creatori di Mitron, di nazionalità indiana, hanno confermato di aver pensato la propria applicazione sulla base di quanto visto su TikTok. "Volevamo fornire alla popolazione una forma di intrattenimento, ora che è costretta a rimanere in casa per via del lockdown".

I dati condivisi da Mitron sono notevoli: un milione di video inediti raggiunge l'applicazione ogni 24 ore, tutti creati dagli utenti naturalmente. Con questi ritmi, se costanti, l'app diventerà presto la seconda più importante dopo TikTok. E quest'ultimo come si comporterà allora? Come gestirà la sua guerra personale prima verso determinati paesi del mondo, e poi verso Mitron? Staremo a vedere.