TikTok, Trump vuole bandire l'app dagli USA: è una minaccia alla sicurezza nazionale

TikTok rischia il ban dagli Stati Uniti: la conferma arriva in queste ore dal Segretario di Stato Mike Pompeo, che ha avuto l'occasione di rilasciare una breve intervista ai microfoni di Fox News. Analizziamo per bene queste notizie, non particolarmente positive per il social network cinese.

L'iniziativa sarebbe stata promossa dal presidente Trump, secondo il quale l'app di TikTok rappresenta una minaccia alla sicurezza nazionale. "Stiamo prendendo la cosa molto seriamente" ha dichiarato Mike Pompeo, "non voglio anticipare il Presidente, ma è qualcosa che stiamo prendendo davvero in considerazione. Se volete che le vostre informazioni private cadano in mano al Partito Comunista Cinese, allora dovreste scaricare l'app".

La questione di TikTok negli Stati Uniti è particolarmente spinosa, anche considerati gli attuali rapporti politici e commerciali con la Cina. La società proprietaria di TikTok, ByteDance, è stata accusata più volte di gestire i dati degli utenti in modo nebuloso, e non sembra che il progetto di trasferire la propria sede da Pechino alla California sia andata in porto. Del resto TikTok è stata già bandita dall'India e si appresta a sospendere l'app ad Hong Kong: non c'è due senza tre, ma in questo caso quel "tre" potrebbe coincidere con gli Stati Uniti, bacino di utenti eccezionalmente importante.

Restando in tema TikTok, di recente la giovanissima influencer Siya Kakkar si è tolta la vita: notizia sconvolgente non solo per i suoi follower, ma per il mondo intero.