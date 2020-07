Astro City Mini di SEGA è una nuova miniconsole con 36 giochi arcade

SEGA ha presentato una nuova mini console: si chiama Astro City Mini e ha 36 giochi arcade installati, scelti dal suo smisurato catalogo di classici da sala giochi, che molti appassionati conosceranno sicuramente.

Insomma, dopo il Mega Drive Mini e il discutibile Game Gear Micro, il produttore giapponese vuole continuare a sfruttare il suo passato, riproponendolo agli utenti. Il nome dell'Astro Port Mini deriva dall'Astro City, un cabinato da sala giochi diffusissimo in Giappone negli anni '90. Se capitate da quelle parti ne troverete qualcuno attivo ancora oggi.

L'Astro City Mini, per adesso annunciato solo per il Giappone, si presenta come un cabinato da sala giochi in miniatura, con un monitor, un joystick e otto pulsanti. Non c'è la classica gettoniera, ma non crediamo che mancherà davvero a qualcuno (puristi a parte). Tra i primi giochi svelati spiccano Golden Axe, Virtua Fighter e Altered Beast, ma presto ne saranno svelati altri. Da notare il debutto casalingo (emulazione a parte) di Golden Axe: The Revenge of Death Adder e Dark Egde.

Elenco dei giochi dell'Astro City Mini confermati finora: