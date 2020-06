Game Gear Micro, SEGA annuncia la sua nuova mini console

SEGA ha annunciato il Game Gear Micro, una versione in miniatura della sua console portatile del 1990, lanciata come parte dei festeggiamenti per il 60° anniversario della compagnia. In Giappone sarà disponibile a partire dal 6 ottobre 2020 e costerà 4.980 yen (una quarantina di euro circa).

Il Game Gear Micro sarà disponibile in quattro modelli: nero, blu, rosso e giallo, e ogni modello avrà quattro giochi diversi. Pare che chi vorrà averli tutti dovrà comprare le console di tutti i colori. Vediamo quali saranno i giochi contenuti in ogni console in Giappone (in occidente potrebbero essere diversi):

Game Gear Micro Nero: