SEGA: Sega Shiro combatte contro Sega Hatan Shiro scoprendone l'identità

SEGA ha pubblicato il terzo video della serie dedicata a Sega Shiro, il suo nuovo eroe. In questa nuova avventura vediamo il giovane affrontare il perfido quanto potente Sega Hatan Shiro, nemico apparso alla fine del secondo episodio della serie risalente ad aprile. Lo scontro riserva più di qualche sorpresa, compresa l'identità del cattivo mascherato, che è proprio chi pensate che sia.

Andate a guardare il filmato, che si trova in testa alla notizia, per scoprirlo, quindi proseguite nella lettura.

Si tratta della reincarnazione di Segata Sanshiro, l'eroe che negli anni '90 picchiava gente per vendergli il SEGA Saturn, nonché padre di Sega Shiro. Segata Sanshiro sparì sacrificandosi per salvare la sede giapponese di Sega da un missile e ora è tornato come antagonista di suo figlio.

In realtà Segata Sanshiro è tornato per verificare che suo figlio sia cresciuto con i sacri valori di Sega, come fa capire il suo toccante discorso: "Volevo vedere di persona quanto fossi cresciuto. Vedere ciò che sei diventato e se tu potessi proteggere SEGA. Dimenticami. Io sono il simbolo della vecchia SEGA... da adesso in poi tu devi proteggere la nuova SEGA. Superami, figliolo, gettami via."

Se siete fan del mondo SEGA, la compagnia giapponese ha appena annunciato il Game Gear Micro. Domani, inoltre, dovrebbe fare un altro grande annuncio dalle pagine della rivista Famitsu.