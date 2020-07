Uplay+: gratis per sette giorni 100+ giochi premium di Ubisoft

Per sette giorni, Uplay+ sarà gratuito per tutti coloro che si iscriveranno all'abbonamento all inclusive di Ubisoft. Coloro che decideranno di provare il servizio tra il 7 e il 27 luglio 2020 avranno sette giorni di tempo per decidere se cominciare a pagare il servizio e continuare ad avere un accesso illimitato ai 100+ giochi di Ubisoft in versione premium contenuti al suo interno.

L'iniziativa giunge in concomitanza con l'Ubisoft Forward, la conferenza digitale che ha preso il posto della classica conferenza E3 del publisher transalpino. Ieri abbiamo scoperto che Ubisoft darà Watch Dogs 2 gratis a chi guarderà l'evento e altri dettagli sulla line-up. Oggi, invece, scopriamo questa interessante iniziativa.

Per che non lo conoscesse, Uplay+ è un abbonamento da 14,99 euro al mese che dà l'accesso a più di 100 giochi PC di Ubisoft completi di DLC ed espansioni. Sottoscrivendo questo abbonamento si otterranno anche tutti i giochi di Ubisoft direttamente al giorno del lancio. Per avere tutte le informazioni basta andare a questo indirizzo.

In questo caso ci si potrà iscrivere a Uplay+ e si potrà cominciare a pagare l'abbonamento dopo 7 giorni. Si avranno di conseguenza sette giorni di prova gratuiti, dopo di che si potrà scegliere se pagare l'iscrizione o interrompere la prova senza nessun tipo di costi aggiuntivi. La prova darà accesso a tutto il catalogo senza limitazioni di sorta, così da poter toccare con mano tutto ciò che il colosso francese ha prodotto negli ultimi anni.

Proverete Uplay+?