Ubisoft Forward: Watch Dogs 2 gratis a chi guarderà l'evento e altri dettagli sulla line-up

Chiunque guarderà l'Ubisoft Forward riceverà una copia di Watch Dogs 2 per PC gratis (probabilmente riscattabile su Uplay). L'annuncio è arrivato con un nuovo video dell'evento in cui è stata svelata anche quella che dovrebbe essere la line-up di titoli presenti, almeno alcuni di essi. Lo trovate in fondo alla notizia.

Intanto viene ribadita la presenza di Watch Dogs Legion, di Assassin's Creed Valhalla e di Hyper Scape, tre titoli che molti davano per scontati. Nel video si vedono sequenze di un Rainbow Six (ci sarà Quarantine?) di un Trials (nuovo capitolo in arrivo?) e di alcuni titoli non meglio identificati che molti credono essere o un nuovo The Crew o a un nuovo Far Cry (la presenza di molti veicoli farebbe pendere l'asticella verso il primo franchise, ma non si può mai dire). Insomma, sarà una line-up davvero molto ricca.

Il video ci ricorda anche che l'Ubisoft Forward andrà in onda in diretta streaming il 12 luglio alle ore 21:00, con il pre-show che inizierà alle ore 20:00. Come sempre noi di multiplayer.it seguiremo l'evento e lo commenteremo in live... certo, guardando noi non riceverete una copia di Watch Dogs 2, ma volete mettere quanto giovamento ne trarrete dal punto di vista della potenza sessuale?