iliad, rete fissa ufficiale: accordo con Open Fiber per la fibra ottica

La rete fissa di iliad non è più un sogno, per tutti coloro che due anni fa diedero fiducia all'operatore francese nel mondo della telefonia mobile. Arriverà davvero, è ufficiale, completando così la presenza di iliad nel mercato italiano e garantendogli l'accesso all'altra fetta del mercato finora: quella della fibra ottica.

Che l'approdo di iliad alla telefonia fissa e alla fibra ottica fosse imminente era nell'aria già negli ultimi mesi, ma adesso arriva la conferma.Vi riportiamo direttamente l'annuncio, dopo l'autorizzazione ricevuta dal MISE: ""Iliad sigla un accordo con Open Fiber per lo sbarco sulla rete fissa. L'operatore utilizzerà infatti la rete interamente in fibra ottica FTTH con cui Open Fiber sta cablando il Paese, per fornire ai suoi clienti la più elevata velocità di connessione in circolazione". La collaborazione "comprende l'intero perimetro del piano che Open Fiber sta realizzando con investimento diretto (271 città)"

Dunque l'accordo siglato prevede una collaborazione con Open Fiber: Benedetto Levi, CEO di iliad, attualmente non si è pronunciato sulle tempistiche per il territorio italiano. Tuttavia è evidente che non sarà necessario attendere il 2024 per la rete fissa di iliad: molto probabilmente importanti novità arriveranno già nel 2021. Torneremo ad aggiornarvi non appena in possesso di maggiori dettagli.

Voi siete già passati ad iliad, per quanto riguarda la telefonia mobile? Come vi trovate? Gli darete fiducia anche per la rete fissa e la fibra ottica?