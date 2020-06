Iliad porta la sua rivoluzione anche in casa: l'accordo con Open Fiber sembra vicino

iliad debuttò in Italia lo scorso maggio 2018, esattamente due anni fa. Da allora sono tantissimi i clienti che hanno chiesto insistentemente a Benedetto Levi, CEO della società, di "spostare" la rivoluzione anche verso il fisso. E forse qualche accordo è davvero già in cantiere, stando agli ultimi rumor emersi nelle scorse ore.

Un accordo tra iliad ed Open Fiber sarebbe vicino. Ricordiamo che Open Fiber è una società di telecomunicazioni italiana, ed è stata fondata nel dicembre 2015; attualmente è interamente controllata dalla società energetica italiana Enel. Un report di Milano Finanza dà praticamente per certo questo accordo, che permetterebbe ad iliad di usufruire dei servizi di Open Fiber nel contesto della linea fissa.

iliad ed Open Fiber sarebbero già in trattativa per sfruttare la fibra FTTH fino a 1Gbps di Open Fiber; per il momento queste informazioni vanno prese però come semplici indiscrezioni. Ciò che è invece certo è quanto segue: 1) ad oggi iliad non ha mai confermato un imminente arrivo nel campo della rete fissa 2) attualmente iliad non ha preso accordi con nessuno lato internet/rete/telefonia fissa.

Va ricordato che qualche settimana fa Benedetto Levi aveva lasciato intravedere qualche spiraglio in proposito, parlando di "nuove rivoluzioni" in arrivo e del fatto che il coronavirus avrebbe potuto accelerare i lavori per entrare nelle case degli italiani. Difatti iliad non ha mai negato il suo interesse nella linea fissa: semplicemente in questi primi anni vuole prima consolidare la sua posizione nel mercato della telefonia mobile.