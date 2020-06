Halo Infinite utilizzerà una tipologia speciale di HDR, di maggiore impatto rispetto allo standard?

Halo Infinite utilizzerà certamente l'HDR, ma a quanto pare sarà di una tipologia "speciale", di maggiore impatto rispetto a quanto visto finora, su cui 343 Industries si è dedicata in maniera particolare nel corso dello sviluppo, almeno secondo alcune testimonianze.

A riferirlo è in particolare l'utente EvilBoris di ResetEra, che risulta fonte piuttosto attendibile in quanto è l'account di un giornalista di HDTVtest, sito che ha recentemente avuto modo di esaminare in anteprima alcuni aspetti tecnici di Xbox Series X in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dell'HDR e di altre tecnologie grafiche della nuova console Microsoft.

In particolare, l'approfondimento si è basato sull'applicazione dell'HDR nella retro-compatibilità migliorativa di Xbox Series X, ma a quanto pare HDTVtest ha avuto modo anche di avere informazioni sull'utilizzo di tale tecnologia grafica su alcuni nuovi giochi.

In particolare, sembra dunque che 343 Industries abbia contrato dei grandi sforzi, sia in termini di sviluppo che di risorse di budget, in un utilizzo innovativo dell'HDR in Halo Infinite e probabilmente nello Slipspace Engine in generale, il nuovo motore grafico costruito per il prossimo capitolo e per il futuro di Halo.

Tutto questo dovrebbe portare a un HDR "speciale", dunque probabilmente di maggiore impatto rispetto a quanto abbiamo visto finora in applicazione ai videogiochi, dove il nuovo sistema di gestione dell'illuminazione dei display ha portato spesso a risultati altalenanti, nonostante le ottime premesse.

Per quanto riguarda Halo Infinite, la prossima visione approfondita del gioco su Xbox Series X arriverà all'evento Microsoft di luglio, in attesa di conoscerne la data precisa.