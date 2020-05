Xbox Series X: Halo Infinite e tanti giochi anche third party all'evento Microsoft di luglio, ribadisce un insider

Xbox Series X è protagonista di un programma molto intenso e ricco di appuntamenti da qui al lancio della nuova console con l'iniziativa Xbox 20/20, ma l'evento di luglio sembra essere quello più ricco previsto finora, con la presenza di numerosi giochi first party e anche third party, ha ribadito il noto insider Shinobi.

In pratica, secondo Shinobi, che in passato si è dimostrato piuttosto affidabile anche perché difficilmente si è sbilanciato più di tanto nelle sue dichiarazioni, Microsoft ha intenzione di scoprire le sue carte all'evento di luglio per quanto riguarda il software per Xbox Series X e questo sia per quanto riguarda i first party che i third party.

"Non vorrei sbilanciarmi in ranking perché poi magari arriva l'evento di luglio e qualcuno si aspetta un annuncio che poi non viene fatto e ci rimane male", ha scritto su ResetEra, "e le cose possono cambiare da qui a due mesi", ha specificato, tuttavia "l'idea è sempre stata di scoprire tutte le carte in tavola per quanto riguarda i first party con una grossa presentazione e ci sono molte cose per cui essere emozionati. Sicuramente dei grandi annunci di tripla A da parte di Xbox Game Studios, ma anche altri grandi third party sul palco, non necessariamente esclusivi. Potrebbe cambiare qualcosa con la situazione data dal covid-19, ma si può dire che l'obiettivo sia quello. Sono personalmente molto emozionato per lo show".

Ovviamente, si tratta pur sempre di un insider seppure affidabile, dunque non prendiamo il tutto come notizie ufficiali. Tuttavia, che l'evento di luglio sia quello dedicato ai giochi di Xbox Series X è ormai cosa nota e anche 343 Industries ha già dato la conferma della presenza di Halo Infinite. La presenza dei giochi third party in tale evento era stata peraltro già riportata in precedenza sempre da Shinobi.