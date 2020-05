Halo Infinite a luglio durante l'Xbox 20/20: lo conferma 343 Industries

Halo Infinite si mostrerà, finalmente, a luglio durante l'Xbox 20/20. L'evento dedicato ai giochi first-party di Xbox Series X ospiterà, ovviamente, anche l'ultima fatica di 343 Industries. Lo sviluppatore l'ha confermato sul suo sito, come nota a margine, nonostante l'importanza dell'informazione, all'interno di un update di tutte le sue attività.

"Potreste aver visto delle persone discuterne distrattamente, ma siamo incredibilmente entusiasti di confermare che Halo Infinite sarà uno dei tanti giochi first-party inclusi all'evento Xbox 20/20 di luglio. Preparatevi".

Con questo messaggio 343 Industries ha confermato che sarà presente al fantomatico evento di luglio di Microsoft chiamato Xbox 20/20. Halo Infinite sarà presente assieme a "molti altri giochi first party" di Xbox Series X, cosa che rende, se fosse possibile, ancora più interessante l'appuntamento.

Dopo il deludente Inside Xbox di qualche giorno fa, infatti, Microsoft ha bisogno di qualche notizia forte per riprendere col vento in poppa la rincorsa a PlayStation 5. La presentazione dell'Unreal Engine 5, infatti, è stata un colpo ben assestato, che è riuscito a far vedere di cosa è capace PS5...senza mostrare nulla di PS5.

Da qualche settimana, però, una cosa è chiara: le grandi manovre per la next-gen sono iniziate e a giudicare dai primi colpi sarà una bella lotta. Nintendo, nel frattempo, prosegue imperterrita per la sua strada e presenta Paper Mario, ecco l'anteprima.