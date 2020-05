Ghost of Tsushima, l'anteprima del gameplay

Il momento è finalmente giunto: Ghost of Tsushima si è mostrato in maniera più sostanziosa che nelle precedenti uscite e il gameplay ha finalmente permesso a tutti di ammirare il titolo in azione, con le sue peculiarità e gli elementi distintivi che lo caratterizzano. Se avete seguito l'ultimo step del nostro avvicinamento a Ghost of Tsushima, saprete che la storia di Sucker Punch , gli autori del gioco, è costellata di sfide in ambito di sviluppo e, nonostante quanto mostrato non sia risultato sicuramente il gioco più ricco di idee uniche e peculiari, si può notare molto la mano della casa di Bellevue. Ricapitoliamo dunque quanto visto nei diciotto minuti di gameplay mostratici.

Zero HUD, zero punti chiave a schermo e nessun indicatore, solo il vento e le foglie a indicarci la via se ci dovessimo perdere. L'occhio del giocatore sceglierà il punto, la curiosità farà il resto e il mondo di gioco gli verrà incontro. Non è un caso che l'elemento scelto come guida saltuaria sia il vento, cardine cruciale della simbologia del Giappone di quel periodo storico (vi abbiamo raccontato della parola Kamikaze nata proprio in onore di un vento che salvò il popolo nipponico da una tremenda sconfitta) e grande trait d'union tra la storia di finzione, e le basi reali alle spalle dell'opera di Sucker Punch. Seguendo il filo delle interessanti scelte a livello esplorativo, c'è anche la volontà del team di sviluppo di creare una sinergia totale non solo con la flora ma anche con la fauna dell'Isola di Tsushima. Se gli animali più pericolosi come orsi o bovini saranno un nemico da tenere d'occhio, quelli più piccoli come volpi o volatili quando incrociati ci indicheranno l'ubicazione di santuari o location specifiche in cui trovare utili oggetti di valore o collezionabili .

La dimostrazione è iniziata con un focus, quello sull' esplorazione , che non a caso è uno dei punti cruciali dell'esperienza che Ghost of Tsushima vuole portare a schermo. In questo preciso aspetto del gioco poi, c'è la più grande sfida di Sucker Punch: l'immersività. I mondi aperti rappresentati in questi anni hanno sempre bene o male riproposto una formula comune che vedeva il giocatore seguire un determinato numero di punti di riferimento (mini mappa, bussola, indicatori) per orientarsi all'interno del mondo di gioco. Confermando di fatto i rumor di qualche tempo fa, la sfida di Sucker Punch è quella di lasciare completa libertà nell'esplorazione di un mondo, l' Isola di Tsushima , che deve essere parte integrante di un viaggio intimo e profondo tra il giocatore e l'ambiente circostante.

Spettro o Samurai

Una volta superata l'esplorazione però, il gameplay di Ghost of Tsushima si è concentrato sul Combat System e sul dualismo tra il combattimento della via del Bushido (la via del guerriero, l'onore Samurai) e l'anima stealth e disonorevole della via del Fantasma. Togliamoci il sassolino dalla scarpa di questa anteprima: il combat system ad un primo sguardo (ma anche a un secondo) sembra essere molto derivativo soprattutto negli scontri uno vs molti all'arma bianca, in cui lo stile ricorda in tutto e per tutto il free flow system.

Ora che lo abbiamo detto però parliamo degli altri miliardi di dettagli visti e che possono e devono essere posati sull'altro lato della bilancia, almeno fino alla prova con mano del titolo. Ghost of Tsushima ha una storia bene definita: Jin Sakai inizia ad abbracciare la via del Fantasma quando, soverchiato dalle forze Mongole, viene sconfitto assieme agli altri Samurai sulle coste di Tsushima. Gli anni di addestramento onorevole come Samurai sono ben rappresentati da un sistema di combattimento scenico e peculiare che non solo risulta unico negli approcci 1 vs 1, ma utilizza orpelli grafici in stile cinematografico che sono un plus rispetto ai classici combat system (che poi siano efficaci o meno si potranno valutare solo pad alla mano).

Allo stesso modo il subdolo richiamo della via del Fantasma e della sua silente letalità entrano di prepotenza nell'approccio stealth alla battaglia, con interi accampamenti che possono essere messi a ferro e fuoco in balia di attacchi a sorpresa fatti di diversivi e uccisioni stealth dai tetti o alle spalle. Insomma, gli attacchi dalla distanza con l'arco, le stances con la Katana e le instant kill con parata perfetta non saranno le scelte più originali, ma l'utilizzo di sistemi consolidati nel tempo al servizio di una narrativa malleabile non è a priori un difetto.

Quello che abbiamo visto è comunque un sistema ricco di possibilità che vanno dalle classiche abilità passive ottenibili attraverso degli oggetti specifici trovabili nei santuari (Amuleti Omamori) a un nutrito arsenale di armi che vi permetteranno di affrontare numerose situazioni con strategie specifiche. Sarà fondamentale padroneggiare la schivata e la parata e come si vede nel trailer la gestione del posizionamento avrà un ruolo altrettanto importante. Anche nello stealth avremo peculiarità specifiche da utilizzare in combattimento, come i diversivi per aumentare le nostre chances di uccisioni furtive o indebolimenti degli avversari corazzati. E poi l'utilizzo sapiente del rampino per spostarsi inosservati sui tetti o per trovare un punto sopraelevato da cui godere di un vantaggio strategico e di pianificazione delle mosse successive.