Sucker Punch: da Sly Cooper a Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima è stato ufficialmente spostato al 17 luglio, ma uno dei principali tormentoni che hanno accompagnato il titolo Sucker Punch è stato il generale sentimento che vuole l'opera legata alle gesta di Jin Sakai come il possibile salto definitivo della software house americana. Per questo motivo abbiamo pensato che sarebbe stato interessante ripercorrere le tappe fondamentali della storia di Sucker Punch.

Una storia fatta di sfide

La casa di sviluppo nacque come software house indipendente nel 1997 a Bellvue nello stato di Washington dalle volontà di Brian Fleming, Bruce Oberg, Darrell Plank, Tom Saxton, Cathy Saxton e Chris Zimmerman. Proprio da un siparietto con protagonisti Zimmerman e sua moglie si dice sia nato il nome Sucker Punch. Leggenda vuole che Zimmerman sottopose la lista dei nomi a sua moglie, la quale disse che ogni nome sarebbe andato bene tranne "Sucker Punch". Si dice che vista la risposta poco in linea con il target anagrafico a cui la software house voleva ambire (la donna era una signora di mezza età e i giovani dell'epoca erano l'obiettivo), Zimmerman decise di puntare tutto proprio su quel nome.

Il primo titolo sviluppato dalla casa di Bellevue fu Rocket: Robot on Wheels, un platform del 1999 pubblicato da Ubi Soft per Nintendo 64. Il titolo, un platform classico in cui collezionare i Ticket nei 6 mondi normali permette di accedere di livello in livello fino al mondo finale: il Jojo World in cui affrontare il nemico principale.

Il gioco ha come protagonista Rocket un robot che utilizza diversi veicoli per muoversi nei mondi e collezionare una serie di oggetti. La peculiarità del titolo era la possibilità di scambiare i Ticket per delle abilità che nei livelli successivi avrebbero aiutato il giocatore a compiere determinate azioni e interazioni per l'epoca molto suggestive. Il grande merito che viene riconosciuto a Rocket: Robot on Wheels è la presenza, per la prima volta in un gioco platform per console, di un sistema complesso e variegato di gestione della fisica. L'engine infatti permetteva al giocatore di interagire con la massa degli oggetti, l'inerzia e frazione delle ruote per compiere azioni specifiche. Quello che si intravide dunque fu da subito la volontà di Sucker Punch di porsi delle sfide con cui caratterizzare i propri lavori, concentrandosi al 100% su una IP e una console alla volta.

Nel 2000 però arrivò la svolta: Sony sigla un accordo con Sucker Punch per lo sviluppo di titoli in esclusiva per la sua PlayStation (da intendere come franchise di console e non come prima generazione di console Sony). Nasce quindi un ennesimo binomio molto forte che porterà alla ribalta il celebre "Sony's Platform Trio" composto da: Naughty Dog, Sucker Punch e Insomniac Games. Siamo nel 2002 quando debutta su PlayStation 2 il primo titolo di una celebre e lunga serie: Sly Raccoon, il primo capitolo della serie dedicata a Sly Cooper, il celebre procione ladro.

Il gioco si presenta come un platform stealth basato sulle doti di ladro di Sly Cooper il quale discende da una celebre famiglia di ladri gentiluomini (rubavano infatti soltanto ad altri ciminali). I primi tre titoli della serie (dopo il terzo infatti lo sviluppo passò a Sanzaru Games) mostrarono un grande focus a livello di sviluppo della trama attraverso una interconnessione delle attività da svolgere nei vari livelli con diversi obiettivi da svolgere nelle aree che di solito comprendevano il trovare e rubare delle chiavi, l'esplorazione e il combattimento con un boss. Sia da solo che assieme alla sua banda. Il Quintetto Diabolico, Clockwerk e il Doctor M sono inoltre dei villains che risultano molto carismatici. Infine uno dei più grandi pregi di Sucker Punch fu la sperimentazione in ambito tecnico con l'utilizzo dello SPACKLE Engine nella serie.