Second Extinction, anteprima dello sparatutto con dinosauri per Xbox Series X

Gli sparatutto in soggettiva con armi altamente distruttive piacciono un sacco e anche i dinosauri sono sempre sulla cresta dell'onda: seguendo il più elementare principio di addizione, qualcuno deve aver pensato che mettere semplicemente insieme le due cose potesse funzionare alla grande e così eccoci a parlare di Second Extinction. A dire il vero non è la prima volta che vediamo una cosa del genere, che anzi ormai è diventa a quasi un filone: un bel po' di anni fa fu Turok su Nintendo 64 a mettere in scena l'inedito connubio di fps con armi fantascientifiche e dinosauri, poi più avanti abbiamo assistito all'incredibile successo di ARK: Survival Evolved, un progetto che pareva raffazzonato e decisamente bizzarro nelle premesse ma che si è rivelato un successo planetario, dunque è evidente che, per quanto ci si possa scherzare sopra, la formula "dinosauri + fucili" funziona dannatamente bene. Arriviamo dunque a Second Extinction, ovvero la nuova interpretazione dello sparatutto paleontologico, per così dire, presentato a sorpresa nel corso dell'evento Inside Xbox come uno dei primi titoli per Xbox Series X.





Il gioco è sviluppato da Systemic Reaction, cosa che lo rende già piuttosto interessante in quanto si tratta di un team interno ad Avalanche Studios, compagnia responsabile di Just Cause, tra gli altri titoli. Più precisamente, sono gli stessi autori di Generation Zero, sparatutto partito da un'ottima idea ma arrivato in forma non del tutto convincente in versione definitiva. Anche in questo caso, il team ha portato avanti un'idea particolare, una produzione minore portata avanti da un gruppetto di sviluppatori in mezzo agli impegni più pressanti di Avalanche, ma proprio per questo molto interessante perché slegata dalle normali dinamiche dei titoli tripla A. In questo caso anche l'idea di base sembra decisamente più terra-terra rispetto all'ambizioso mondo costruito per Generation Zero, ma questo potrebbe rappresentare un elemento di vantaggio, potendo concentrarsi soprattutto sul gameplay all'interno di una struttura e un'ambientazione meno impegnative da costruire. Quello che sarà cruciale per Second Extinction è probabilmente il supporto a medio-lungo termine da parte di sviluppatori e giocatori: sebbene sia presto per dirlo, l'idea è che possa trattarsi di una sorta di gioco come servizio (gaas), per cui gli aggiornamenti e le aggiunte contenutistiche dovranno essere continue e sostanziose per garantirne una certa longevità e spessore.

Intanto, è già possibile registrarsi sul sito ufficiale per poter partecipare in seguito alla beta, dunque la questione sta per entrare nel vivo.