Neversong, la recensione

Non c'è tempo per porsi delle domande, tuttavia: la sua ragazza, Wren, è stata rapita da un'inquietante creatura, dunque dovremo dar fondo a tutte le nostre risorse per salvarla.

La recensione di Neversong ci conduce in una sorta di dimensione onirica che stilisticamente si pone a metà strada fra Nightmare Before Christmas e Cyanide & Happiness , mettendoci nei panni di un ragazzo, Peet, che dopo essersi risvegliato da un coma scopre che il mondo intorno a lui è drasticamente cambiato. Ma è davvero la realtà quella che sta osservando?

Gameplay

Originariamente intitolato Once Upon a Coma, Neversong presenta fin da subito un gameplay particolare, caratterizzato da una fisica a tratti molto leggera e inconsistente, a tratti solida e convincente: il tentativo dell'autore del gioco di rappresentare in maniera plausibile un mondo onirico pieno di personaggi che si muovono come delle marionette e sembrano un po' in balia del vento, salvo poi esprimere un certo peso quando si tratta di valorizzare gli impatti durante i combattimenti e i boss fight.

Il contrasto spiazza un po' ma ha senz'altro un suo perché, di raccordo con le atmosfere inquietanti e peculiari dell'avventura, che in determinati frangenti ci spinge a compiere azioni disdicevoli (dare un ragazzino grassoccio ma antipatico in pasto a un ragno gigante?) ma poi in qualche modo si autoassolve grazie a qualche espediente narrativo, descrivendo in rima i progressi della storia e contribuendo così a farci immergere ulteriormente nelle sue ambientazioni.

Di base le situazioni sono quelle di un action platform tradizionale, come dimostrano anche i semplici controlli a nostra disposizione: uno stick virtuale invisibile per muoversi, una pressione nella parte destra dello schermo per saltare e un piccolo pulsante deputato all'attacco. L'impianto funziona discretamente bene ma tende a non garantire la precisione necessaria in alcune fasi, quando ad esempio bisogna saltare da un "pendolo" all'altro con tempismo perfetto. Per fortuna il gioco supporta i controller Bluetooth, che migliorano nettamente l'esperienza.

Per il resto, al di là dei salti e degli occasionali combattimenti in Neversong si esplora parecchio, si azionano ascensori e interruttori, ma soprattutto si sbloccano nuove abilità che consentono di superare determinati ostacoli e visitare dunque porzioni di mappa fino a quel momento inaccessibili. Nulla di particolarmente originale o complicato, visto che la durata della campagna non si spinge oltre le tre ore, ma è lo stile a fare la differenza.