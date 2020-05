eSerie A TIM: Stay2Score è il primo torneo esport tra Leghe europee di calcio

Stay2Score è il primo torneo internazionale esport tra calciatori reali organizzato da European Leagues. Per la eSerie A TIM ci saranno Pol Lirola della ACF Fiorentina, Jakub Jankto della UC Sampdoria, Daniele Gallina dell'US Lecce Esports e Cosimo Guarnieri del Cagliari Calcio Esports.

Stay2Score è un torneo tra otto tra le principali Leghe Europee che si sfideranno in EA Sports FIFA 20 per diventare la migliore All Star League d'Europa. Oltre alla eSerie A TIM, al torneo parteciperanno atleti provenienti dalla Austrian Bundesliga, dalla Belgian Pro League, dalla Dutch Eredivisie, dalla Polish Ekstraklasa, dalla Liga Portugal, dalla Spanish LaLiga e infine dalla Swedish Allsvenskan.

Ogni Lega sarà rappresentata da 4 giocatori: 2 calciatori professionisti e 2 pro players di FIFA. Ogni match si giocherà al meglio delle 2 partite (pro player contro pro player e calciatore contro calciatore): il punteggio combinato determinerà il risultato di ogni match. Tutte i team delle Leghe si incontreranno tra loro in un round robin e i primi 4 team del girone accederanno alle semifinali, con la conseguente qualificazione di due leghe per la Finale che incoronerà il vincitore di Stay2Score.

Il torneo inizierà lunedì 11 maggio e si concluderà sabato 23 maggio con le semifinali e la finale. Solo le fasi finali dell'evento saranno trasmesse in diretta streaming. Per la eSerie A scenderanno in campo Pol Lirola della ACF Fiorentina, Jakub Jankto della UC Sampdoria, Daniele Gallina dell'US Lecce Esports e Cosimo Guarnieri del Cagliari Calcio Esports.

Per l'organizzazione di questo torneo, European Leagues ha collaborato con DreamHack Sports Games e Omnicom Group con l'obiettivo di portare gioia e divertimento ai fan del gaming in tutta Europa in un momento così difficile.

Per ulteriori informazioni sulle Leghe partecipanti e giocatori e per seguire il torneo, visitate il sito Web ufficiale.