Batman: Arkham, WB Games Montreal lavora anche ad altri tie-in DC tripla A

Il nuovo Batman: Arkham non è l'unico progetto in cantiere presso WB Games Montreal: lo studio sta lavorando anche ad altri tie-in tripla A basati sui personaggi dell'universo DC.

La notizia arriva dalla bio pubblicata sulla pagina Instagram del team di sviluppo canadese, che a breve dovrebbe annunciare il reboot di Batman con la Court of Owls, si dice nell'ambito di una presentazione a maggio con anche Harry Potter e il nuovo gioco di Rocksteady.

Nel testo si parla appunto di giochi tripla A "basati sulla DC Comics, che ruotano attorno e celebrano i leggendari brand di Warner Bros. Interactive Entertainment." Si punta a creare un universo videoludico?

La cosa avrebbe certamente senso, se consideriamo l'imminente lancio di Marvel's Avengers e il possibile reveal di Marvel's Spider-Man 2, in uscita nel 2021 secondo alcuni rumor: la concorrenza targata Disney è molto forte.

A questo punto non rimane che attendere, nella speranza che sia Warner Bros. Games Montreal che Rocksteady Studios stiano lavorando al medesimo universo narrativo e che i loro titoli vengano presentati al più presto.

WB Montreal has updated their Instagram bio with the following. Credit to @messigoat123 pic.twitter.com/QcDGdLh2C8